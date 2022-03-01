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Морпехи-срочники из рф устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу"

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(4 голосов)

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Морпехи-срочники из рф устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу"

Думская

Новина українською

Один из ведущих новостных ресурсов в Одессе, портал "Думская", связался с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады рф, которая дислоцируется в Крыму. Они рассказали некоторые подробности неудавшейся попытки высадки морского десанта в Одессу.

Оказывается, командование российских нацистов действительно планировало такую авантюру, причем большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня.

Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Думская

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2022 в 10:49
на Одессу не кто не полезит
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