Один из ведущих новостных ресурсов в Одессе, портал "Думская", связался с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады рф, которая дислоцируется в Крыму. Они рассказали некоторые подробности неудавшейся попытки высадки морского десанта в Одессу.

Оказывается, командование российских нацистов действительно планировало такую авантюру, причем большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня.

Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.