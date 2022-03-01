Россию убрали из футбола, пожертвования футболистов Армии. Главные новости за 28 февраля
А также травма Малиновского и новый тренер Лидса
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 28 февраля
ФИФА и УЕФА отстранили команды страны агрессора
Но для этого они должны были получить волшебный пинок от Международного олимпийского комитета. Тот в понедельник рекомендовал всем международным федерациям и организаторам соревнований исключать российских спортсменов. Только после этого ФИФА и УЕФА отстранили оккупантов. Таким образом, сборная Польши потеряла соперника в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, а "Лейпциг" – в 1/8 финала Лиги Европы. Кто сыграет с поляками или как изменят формат – пока неизвестно.
УЕФА расторг контракт с газоколонкой
Европейский футбольный союз согласился, что жизнь украинцев важнее, чем грязные российские деньги. УЕФА разорвал многолетнее спонсорское партнерство с газпромом. Сумма контракта составляла около 30 млн евро в год. Уже на следующих матчах Лиги Чемпионов нас не будет раздражать реклама с зажигалкой.
Футболисты включились в поддержку украинской Армии
Андрей Ярмоленко перевел на нужды украинских защитников три миллиона гривен. Жуниор Мораес прибавил еще 1,6 млн гривен. Роман Зозуля отчитался, что собрал с другими футболистами 200 тысяч евро. Свои взносы делали Шахов, Коноплянка, Коваленко, Зубков, Зинченко, Костылев, Миколенко, Швед, Кравец, Лебеденко, Михайличенко и Пластун.
Коноплянка дебютировал в чемпионате Польши
"Краковия" играла с "Термаликой" в рамках 23-го тура польской Экстраклассы. Евгений вышел на замену сразу после перерыва. Но не уберег свою команду от поражения – "Термалика" победила 1:2. Сейчас команда Евгения занимает седьмое место в турнирной таблице.
Малиновский травмировался и не сыграл за Аталанту
Руслан должен был выйти в основе команды из Бергамо на игру против "Сампдории", но на разминке повредил бедро. Как следствие, участия в поединке не принял. Как и Супряга, просидевший на скамье для запасных. Обоих перед началом игры приветствовали трибуны в знак поддержки Украины в войне с Россией. "Аталанта", к слову, разгромила генуэзцев 4:0, прервав свою длительную серию без побед в рамках Серии А.
Бьелса покинул Лидс
Руководство английского клуба не стало еще терпеть эксперименты аргентинского гуру – все же сохранение места в Премьер-лиге важнее футбольной философии. Марсело Бьелса покинул свой пост. Спасать "Лидс" от вылета будет Джесси Марш – американский специалист, бывший помощником у Рангника, возглавлял "Зальцбург", а нынешний сезон начинал как тренер "Лейпцига", но не справился и был уволен.
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