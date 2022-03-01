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  3. В самое сердце Харькова. Ракета оккупанта упала прямо на Площади Свободы
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В самое сердце Харькова. Ракета оккупанта упала прямо на Площади Свободы

Общие новости
(3 голосов)

Никто из рф не будет прощен

В самое сердце Харькова. Ракета оккупанта упала прямо на Площади Свободы

Viktor O. Ledenyov

Новина українською

Оккупационные войска рф произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания Областной государственной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находились люди и стояли автомобили. У здания ОГА и близлежащих строений выбило стекла, данных о жертвах пока нет.

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24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
01.03.2022 в 10:47
Пиз*ець просто. Кляті рашисти, як я вас ненавиджу!
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Spokoyno (Київ)
01.03.2022 в 10:08
ЖАХ ці рашисти програють тому б'ються в істериці... В Києві теж з ранку виє сирена... Так це удар і по мишебраттям і по іншим, що ... вірили, що тільки ху#ло ху#ло!
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