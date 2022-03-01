В самое сердце Харькова. Ракета оккупанта упала прямо на Площади Свободы

Оккупационные войска рф произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания Областной государственной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находились люди и стояли автомобили. У здания ОГА и близлежащих строений выбило стекла, данных о жертвах пока нет.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.