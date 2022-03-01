Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
Еще несколько сотен отправились в ад
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Украины опубликовало данные о суммарных ориентировочных потерях противника с начала вторжения по 1 марта.
Итак, было уничтожено 5710 человек личного состава, взято в плен 200 человек.
Уничтожено или повреждено:
- Самолетов – 29
- Вертолетов – 29
- Танков – 198
- Бронированных боевых машин – 846
- Артиллерийских систем – 77
- Средства ПВО – 7
- Реактивные системы залпового огня – 24
- Цистерны – 60
- Беспилотники – 3
- Автомобильная техника – 305
- Катера – 2
В Минобороны указывают, что данные пока уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2022 в 10:52
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Лекарь (село Дарница)
01.03.2022 в 11:05
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 10:32
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