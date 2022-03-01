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Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта

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Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Украины опубликовало данные о суммарных ориентировочных потерях противника с начала вторжения по 1 марта.

Итак, было уничтожено 5710 человек личного состава, взято в плен 200 человек.

Уничтожено или повреждено:

  • Самолетов – 29
  • Вертолетов – 29
  • Танков – 198
  • Бронированных боевых машин – 846
  • Артиллерийских систем – 77
  • Средства ПВО – 7
  • Реактивные системы залпового огня – 24
  • Цистерны – 60
  • Беспилотники – 3
  • Автомобильная техника – 305
  • Катера – 2

В Минобороны указывают, что данные пока уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
01.03.2022 в 10:52
Украина сколько потеряла --пишите
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
01.03.2022 в 11:05
Скольки не втратила - всі наші. Ми своїх поховаємо, як Героїв. І пам"ятати про них будемо. А ка*цапи своїх будуть по канавах та лісах розшукувать, щоб мама та тато хочаб знали, де їх синок загинув.
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 10:32
Гарите в аду
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