Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта

Министерство обороны Украины опубликовало данные о суммарных ориентировочных потерях противника с начала вторжения по 1 марта.

Итак, было уничтожено 5710 человек личного состава, взято в плен 200 человек.

Уничтожено или повреждено:

Самолетов – 29

Вертолетов – 29

Танков – 198

Бронированных боевых машин – 846

Артиллерийских систем – 77

Средства ПВО – 7

Реактивные системы залпового огня – 24

Цистерны – 60

Беспилотники – 3

Автомобильная техника – 305

Катера – 2

В Минобороны указывают, что данные пока уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.