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Это спасет вам жизнь. Как вести себя во время обстрела - Инструкция

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Это спасет вам жизнь. Как вести себя во время обстрела - Инструкция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия продолжает атаковать Украину. При этом если в начале декларировались заявления, что враг будет атаковать только военные объекты, то, встретив ожесточенное сопротивление со стороны украинской Армии, вероломно начал бить по гражданским объектам. Системы Град, Искандеры, обычная артиллерия, даже вакуумные бомбы – особенно важно понимать, как себя вести, если вы оказались в зоне удара врага.

Приводим официальную инструкцию от украинской власти.

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В статье: война с Россией
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