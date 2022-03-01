Свитолина отказалась играть матчи с теннисистками из РФ и РБ. Сегодня она должна была сыграть с Потаповой
Она требует сделать россиян и белорусов нейтральными спортсменами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась проводить теннисные матчи с теннисистками из РФ и РБ. Соответствующее заявление она написала на своей странице в твиттере на двух языках: украинском и английском.
"Я считаю, что нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций: ATP, WTA и ITF. Таким образом, мы - украинские игроки - обратились к ATP, WTA и ITF с просьбой следовать рекомендациям МОК по принятию граждан России или Беларуси только как нейтральных спортсменов, без демонстрации каких-либо государственных символов, цветов, флагов или гимнов.
Соответственно, я хочу сообщить, что я не буду играть в Монтеррее, ни в любом другом матче против российских или белорусских теннисистов, пока наши организации не примут это решающее решение.
Я не виню никого из российских спортсменов. Они не несут ответственности за вторжение на нашу родину. Кроме того, я хочу отдать должное всем игрокам, особенно россиянам и белорусам, мужественно выразившим свою позицию против войны. Их поддержка крайне необходима", - говорится в заявлении Свитолиной.
Сегодня Элина должна была сыграть поединок первого раунда теннисного турнира в мексиканском Монтеррее с россиянкой Анастасией Потаповой. Украинке засчитано за этот матч техническое поражение.
Ранее Свитолина сообщала, что
February 28, 2022
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