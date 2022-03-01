Лучший игрок в CS:GO в мире Александр s1mple Костилев помог Украине в войне с рф
Он украинец!
s1mpleo
Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костилев перечислил около миллиона гривен украинской армии на борьбу в войне с россией. Снайпер команды NaVi направил 999 945 гривен в качестве благотворительного взноса.
В течение часа Костилев перечислил еще 500 тысяч гривен и довел общую сумму пожертвования к почти 1,5 млн гривен.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
Популярное сейчас
- На Черниговщину зашли белорусские войска
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Морпехи-срочники из рф устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессу"
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО