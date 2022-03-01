Лучший игрок в CS:GO в мире Александр s1mple Костилев помог Украине в войне с рф

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костилев перечислил около миллиона гривен украинской армии на борьбу в войне с россией. Снайпер команды NaVi направил 999 945 гривен в качестве благотворительного взноса.

В течение часа Костилев перечислил еще 500 тысяч гривен и довел общую сумму пожертвования к почти 1,5 млн гривен.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.