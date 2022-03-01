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Лучший игрок в CS:GO в мире Александр s1mple Костилев помог Украине в войне с рф

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Он украинец!

Лучший игрок в CS:GO в мире Александр s1mple Костилев помог Украине в войне с рф

s1mpleo

Новина українською

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костилев перечислил около миллиона гривен украинской армии на борьбу в войне с россией. Снайпер команды NaVi направил 999 945 гривен в качестве благотворительного взноса.

В течение часа Костилев перечислил еще 500 тысяч гривен и довел общую сумму пожертвования к почти 1,5 млн гривен.

Лучший игрок в CS:GO в мире Александр s1mple Костилев помог Украине в войне с рф - изображение 1

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией Александр S1mple Костылев
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