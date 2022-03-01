На Черниговщину зашли белорусские войска

На территорию Украины зашли белорусские войска. Об этом сообщает Суспільне | Чернігів со ссылкой на слова представителя регионального управления терробороны "Север" Виталия Кириллова.

Еще сегодня утром самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко уверял, что не планирует участвовать в украинско-российской войне.

"Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и принимать не будет. Мы можем это доказать любому", – говорил Лукашенко.

Добавим, что с территории РБ во время нынешних военных действий уже неоднократно наносили ракетные обстрелы по территории Украины.

Ранее сегодня глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что все выезды из города заминированы.

"Уважаемые друзья. Выезды из города заминированы. "Заминированны" - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близким опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", – сообщил Чаус.