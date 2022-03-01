"Они пропаганду делают, ненавижу их". ВИДЕО, как расплакался плененный российский спецназовец

По информации Министерства обороны Украины, с момента нападения на Украину в плену ВСУ оказались около 200 вражеских солдат.

Одним из них оказался спецназовец главного управления генштаба вооруженных сил россии. Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, как украинские военные допрашивают пленника.

"Элитный российский спецназовец 2-й бригады спецназа ГРУ заплакал, когда его взяла в плен Тероборона Харькова в бою 27 февраля. Максим Веретехин – командир отделения 781-го отряда 2-й отдельной бригады спецназа плачет, и ругает "пропаганду и уродов", из-за которых он оказался в Украине", - написал Бутусов.

Напомним, ранее в сети опубликовали фото переписки убитого вражеского солдата с родителями. Он писал, что в Украине идет война, и ему страшно.