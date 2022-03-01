НАПК рассказал, как задекларировать захваченный российский танк

Национальное агентство по предотвращению коррупции рассказало, как можно задекларировать захваченный российский танк.

"Захватили российский танк или БТР и переживаете о том, как его декларировать? Сохраняйте спокойствие и продолжайте защищать Родину! Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама так же не требуется (такая вот тавтология).

Если же говорить буквой закона, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации по следующим причинам:

они были приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а в связи с полномасштабной агрессией с 24.02.2022 российской федерации относительно независимого и суверенного Украинского государства как продолжение начатого в 2014 году коварного нападения России на Украину с целью уничтожения последней;

благодаря мужеству и победе защитников Украинского государства вражеская военная техника обычно попадает к вам уже уничтоженной и выведенной из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку в соответствии с Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине". Следовательно, невозможно и выяснить, сколько стоит такое имущество.

Так что русский танк, иди нах*й с декларации .

В то же время НАПК продолжает обеспечивать техническую возможность предоставления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии по приобретению объектов, захваченных у рашистской армии, в случае наличия желания субъектов декларирования совершить такие действия", - говорится в заявлении.