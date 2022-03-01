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Министерства соцполитики и агрополитики готовят миллион продуктовых наборов

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Министерства соцполитики и агрополитики готовят миллион продуктовых наборов

Фото: https://t.me/LeshchenkoR

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Министерство аграрной политики совместно с министерством социальной политики рассказали о плане обеспечения населения миллионом продуктовых наборов для тех граждан, кто будет нуждаться в помощи. Об этом говорится в совместном сообщении на телеграмме министра аграрной политики Романа Лещенко.

"Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами. Призываем всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе. Создано координационный штаб.

Все дополнительные вопросы по номерам Координационного штаба.

  • +380504375070​​
  • +380676785913
  • +380952683229​​
  • +380676785916

Ориентировочный список продуктов:

1. Крупы разные.
2. Хлопья всех видов.
3. Готовые сухие завтраки.
4. Макаронные изделия.
5. Консервация:
- мясная;
- мясо-растительная;
- растительная.
6. Сахар.
7. Сгущенка.
8. Масло растительное.
9. Печенье фасованное разное.

Заполнить онлайн-форму производители предприятий могут по ссылке.

К этому делу присоединились десятки производителей. Благодарен крупнейшим аграрным ассоциациям страны Всеукраинский Аграрный Совет, Ukrainian Agribusiness Club (Украинский клуб аграрного бизнеса) и всем аграриям, которые уже активно включились в работу. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов", - написал Лещенко.

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В статье: война с Россией Роман Лещенко
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