Министерства соцполитики и агрополитики готовят миллион продуктовых наборов

Министерство аграрной политики совместно с министерством социальной политики рассказали о плане обеспечения населения миллионом продуктовых наборов для тех граждан, кто будет нуждаться в помощи. Об этом говорится в совместном сообщении на телеграмме министра аграрной политики Романа Лещенко.

"Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами. Призываем всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе. Создано координационный штаб.

Все дополнительные вопросы по номерам Координационного штаба.

+380504375070​​

+380676785913

+380952683229​​

+380676785916

Ориентировочный список продуктов:

1. Крупы разные.

2. Хлопья всех видов.

3. Готовые сухие завтраки.

4. Макаронные изделия.

5. Консервация:

- мясная;

- мясо-растительная;

- растительная.

6. Сахар.

7. Сгущенка.

8. Масло растительное.

9. Печенье фасованное разное.

Заполнить онлайн-форму производители предприятий могут по ссылке.

К этому делу присоединились десятки производителей. Благодарен крупнейшим аграрным ассоциациям страны Всеукраинский Аграрный Совет, Ukrainian Agribusiness Club (Украинский клуб аграрного бизнеса) и всем аграриям, которые уже активно включились в работу. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов", - написал Лещенко.