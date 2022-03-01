Министерства соцполитики и агрополитики готовят миллион продуктовых наборов
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Фото: https://t.me/LeshchenkoR
Министерство аграрной политики совместно с министерством социальной политики рассказали о плане обеспечения населения миллионом продуктовых наборов для тех граждан, кто будет нуждаться в помощи. Об этом говорится в совместном сообщении на телеграмме министра аграрной политики Романа Лещенко.
"Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами. Призываем всех производителей продуктов в это время приобщаться к инициативе. Создано координационный штаб.
Все дополнительные вопросы по номерам Координационного штаба.
- +380504375070
- +380676785913
- +380952683229
- +380676785916
Ориентировочный список продуктов:
1. Крупы разные.
2. Хлопья всех видов.
3. Готовые сухие завтраки.
4. Макаронные изделия.
5. Консервация:
- мясная;
- мясо-растительная;
- растительная.
6. Сахар.
7. Сгущенка.
8. Масло растительное.
9. Печенье фасованное разное.
Заполнить онлайн-форму производители предприятий могут по ссылке.
К этому делу присоединились десятки производителей. Благодарен крупнейшим аграрным ассоциациям страны Всеукраинский Аграрный Совет, Ukrainian Agribusiness Club (Украинский клуб аграрного бизнеса) и всем аграриям, которые уже активно включились в работу. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.
Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди постарше, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.
Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов", - написал Лещенко.
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