Официально: Андрей Воронин покинул московское Динамо
Слава Україні!
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Воронин покидает московское "Динамо". Футбольный клуб и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон.
Андрей Воронин покидает «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 1, 2022
Футбольный клуб «Динамо» и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. pic.twitter.com/JLuWFga8SK
Ранее в ТаТоТаке сообщили, что экс-нападающий сборной Украины, который работал в тренерском штабе московской команды, сам пошел на этот шаг, разорвав сделку, которую подписал за день до начала войны.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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