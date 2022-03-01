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Официально: Андрей Воронин покинул московское Динамо

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(2 голосов)

Слава Україні!

Официально: Андрей Воронин покинул московское Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Воронин покидает московское "Динамо". Футбольный клуб и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон.

Ранее в ТаТоТаке сообщили, что экс-нападающий сборной Украины, который работал в тренерском штабе московской команды, сам пошел на этот шаг, разорвав сделку, которую подписал за день до начала войны.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: Андрей Воронин война с Россией
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 13:39
Ещё один прозревший . Интересно а как там патриот толик?
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+1
0
fanat_football (Херсон)
01.03.2022 в 13:24
Долбо.б.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 12:52
Та нам уже покуй.
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+1
0

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