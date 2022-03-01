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  3. Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян
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Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян

Общие новости
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(6 голосов)

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Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян

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Новина українською

В Интернет попало видео, на котором можно рассмотреть, как украинская армия взяла в плен целую роту россиян.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.

В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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hromik1973 (тернополь)
01.03.2022 в 14:06
і це сама могутня армія!!!!!!мокші
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 13:51
Вони якісь зачіхані, як бомжі.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 13:38
Не мое сравнение конечно но оно точное. Наши рядом с уродами смотреться прям как космодесант !
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+2
0

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