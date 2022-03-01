Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян
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В Интернет попало видео, на котором можно рассмотреть, как украинская армия взяла в плен целую роту россиян.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.
В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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Комментарии (3)
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hromik1973 (тернополь)
01.03.2022 в 14:06
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 13:51
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 13:38
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