Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян

В Интернет попало видео, на котором можно рассмотреть, как украинская армия взяла в плен целую роту россиян.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.

В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.