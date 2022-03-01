И гранат не боятся. В оккупированном Купянске жители подняли украинский флаг у здания мэрии

Жители Купянска, мэр которого сдал город российским военным, подняли украинский флаг у здания мэрии. На данный момент жителей разгоняют свето-шумовыми гранатами.

Напомним, украинцы уже задержали мэра Купянска Геннадия Мацегору. До этого ему объявили подозрение в государственной измене.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.