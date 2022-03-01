УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. И гранат не боятся. В оккупированном Купянске жители подняли украинский флаг у здания мэрии
В тренде

И гранат не боятся. В оккупированном Купянске жители подняли украинский флаг у здания мэрии

Общие новости
(4 голосов)

Их мэр не заслужил таких прекрасных людей

И гранат не боятся. В оккупированном Купянске жители подняли украинский флаг у здания мэрии

Ukraine

Новина українською

Жители Купянска, мэр которого сдал город российским военным, подняли украинский флаг у здания мэрии. На данный момент жителей разгоняют свето-шумовыми гранатами.

Напомним, украинцы уже задержали мэра Купянска Геннадия Мацегору. До этого ему объявили подозрение в государственной измене.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеСбросил на украинскую землю российское удобрение. Призрак Киева сбил уже 15 самолетов агрессора

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 13:49
Війна вам вибере справжнього мера а не гниду.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...