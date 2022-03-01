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Зеленский: Харьков и Киев для России сейчас наиболее важны мишени

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(1 голосов)

Оборона столицы - прежде всего

Зеленский: Харьков и Киев для России сейчас наиболее важны мишени

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением к украинскому народу. Президент Украины отмечает, что для врага Харьков и Киев остаются наиболее важными мишенями.

"Террор направлен на то, чтобы сломать нас. Чтобы сломать наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и на Харьков. Поэтому оборона столицы сегодня – это ключевой приоритет для государства. Во всех городах Украины должны сделать все, чтобы остановить врага За это отвечают военные и гражданские власти каждого города. Но Киев - это особенно. Защитим Киев - защитим государство. Киев - это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет биться, чтобы победила жизнь.

Уважаемые киевляне! Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу происки в нашей столице. Чтобы у киевлян все было необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаевич. Служил командующим силами поддержки. На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины в 14-15 годах. Сейчас в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности. Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице", – сказал Зеленский в новом обращении.

Напомним, что сегодня Беларусь официально вступила в войну на территории Украины на стороне РФ.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Американец 2000
01.03.2022 в 14:00
Я одного не могу понять - у нас война , нас бомбят нагло (((((( Почему мы не даём ответку ??? По Москве , Ленинграду , и другим городам ??? Что мы ждём ???
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