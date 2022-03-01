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Даже Китай с нами. Huawei бесплатно предоставит украинским мобильным операторам оборудование

Общие новости
(3 голосов)

Также техногигант не будет помогать российской стороне

Даже Китай с нами. Huawei бесплатно предоставит украинским мобильным операторам оборудование

Фото: facebook.com/HuaweiUkraine

UA-Футбол
Новина українською

Китайская компания Huawei Technologies Co. будет бесплатно предоставлять украинским мобильным операторам сетевое оборудование для снятия перегрузки сетей в западных регионах Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Это будет происходить через дочернюю компанию "Huawei Украина".

"Наши 50 сетевых инженеров обеспечивают стабильную работу сети удаленно и продолжают помогать операторам налаживать работу новых сайтов. Также мы планируем бесплатно предоставить сетевое оборудование, которое поможет предотвратить перегрузку сети из-за наплыва пользователей в западном регионе", - отметили в компании.

В то же время, в Huawei подтвердили, что не собираются помогать РФ.

"В настоящее время распространяются сообщения о том, что Huawei активно помогает России предотвращать кибератаки. Мы отмечаем, что эта информация не соответствует действительности, а ее автор не обратился с запросом о разъяснении к нашей компании", - говорится в сообщении Huawei.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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footballUKR
01.03.2022 в 14:16
Лучше не надо! Санкции США были против Huawei, они там чего-то сперли и шпионили!
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*"Санек** (Кременчуг)
01.03.2022 в 15:09
Водафон на их оборудовании уже давно работает.
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*"Санек** (Кременчуг)
01.03.2022 в 15:10
Санкции точно были против ZTE, на котором работает Киевстар. Тогда и проблема у них появилась.
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