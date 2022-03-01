Даже Китай с нами. Huawei бесплатно предоставит украинским мобильным операторам оборудование
Также техногигант не будет помогать российской стороне
Фото: facebook.com/HuaweiUkraine
Китайская компания Huawei Technologies Co. будет бесплатно предоставлять украинским мобильным операторам сетевое оборудование для снятия перегрузки сетей в западных регионах Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Это будет происходить через дочернюю компанию "Huawei Украина".
"Наши 50 сетевых инженеров обеспечивают стабильную работу сети удаленно и продолжают помогать операторам налаживать работу новых сайтов. Также мы планируем бесплатно предоставить сетевое оборудование, которое поможет предотвратить перегрузку сети из-за наплыва пользователей в западном регионе", - отметили в компании.
В то же время, в Huawei подтвердили, что не собираются помогать РФ.
"В настоящее время распространяются сообщения о том, что Huawei активно помогает России предотвращать кибератаки. Мы отмечаем, что эта информация не соответствует действительности, а ее автор не обратился с запросом о разъяснении к нашей компании", - говорится в сообщении Huawei.
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