Динамо: На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию!

Киевское "Динамо" продолжает активно вести свои социальные сети. Но сейчас их направление не футбольное, а направленное на военную тематику.

За сегодняшний день официальный твиттер клуба сделал три твита. В одном из них "бело-синие" дали ответ министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он заявил, что "группировка ВС РФ продолжит проведение "специальной военной операции" до достижения поставленных целей".

"Динамовцы" были лаконичны.

"На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных!".

На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!



Україна – нація нескорених! ✊???????? pic.twitter.com/sdyfdhDRcV — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022

Кроме того, "Динамо" опубликовало вдохновенный твит о нашей будущей победе.

"Весна. Наступит день, когда закончится война и воцарится мир. Наступит день, когда мы победим. Все будет – Украина!"