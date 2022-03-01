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Динамо: На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию!

Общие новости
(2 голосов)

Русские, идите домой, здесь водки нет

Динамо: На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию!

Фото: facebook.com/fcdynamoua

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает активно вести свои социальные сети. Но сейчас их направление не футбольное, а направленное на военную тематику.

За сегодняшний день официальный твиттер клуба сделал три твита. В одном из них "бело-синие" дали ответ министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он заявил, что "группировка ВС РФ продолжит проведение "специальной военной операции" до достижения поставленных целей".

"Динамовцы" были лаконичны.

"На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных!".

Кроме того, "Динамо" опубликовало вдохновенный твит о нашей будущей победе.

"Весна. Наступит день, когда закончится война и воцарится мир. Наступит день, когда мы победим. Все будет – Украина!"

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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Комментарии (4)
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kotіgorok (Чернiгiв)
01.03.2022 в 15:04
Як там Суркiси се посувають разом з iншими ОПЗЖшниками? Чи не втекли ще на Парашку?
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0
-5
MU777777 (Дергачи)
01.03.2022 в 14:58
Терзают смутные сомнения! Почему гибнут и нищают обычные люди,украинцы...голодают,без работы под бомбами ..а ВР, олигархи..(многое уже свалили,в том числе и патриоты Суркисы)..живы и здоровы! Сыты и очень всем везде сочувствуют и громче всех кричат Слава Украине..т.д..
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+2
-4
Волинянин (Луцьк)
01.03.2022 в 16:01
Іди нах@й, разом з вашим кораблем!!! Всі в строю, окрім вашого опзж. Чмо ординське!!!
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
01.03.2022 в 16:04
Потому што при власти находятся буржуи! Я сам не пойду, но тебе предлагаю написать лозунги и выйти с ними на улицу. Полное собрание лозунгов смотри в В.И. Ленин, ПСС, том 25-49. Можешь начать с "Мир - хижинам!", "Землю - крестьянам!", "Фабрики - рабочим!" и "Дайте народу пиво!" Народ подтянется, от увидишь.
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