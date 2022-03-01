Динамо: На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию!
Русские, идите домой, здесь водки нет
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Киевское "Динамо" продолжает активно вести свои социальные сети. Но сейчас их направление не футбольное, а направленное на военную тематику.
За сегодняшний день официальный твиттер клуба сделал три твита. В одном из них "бело-синие" дали ответ министру обороны РФ Сергею Шойгу. Он заявил, что "группировка ВС РФ продолжит проведение "специальной военной операции" до достижения поставленных целей".
"Динамовцы" были лаконичны.
"На х** мы вертели ваши планы и "операции". Закончим войну на своей земле по собственному сценарию! Украина – нация непокоренных!".
На х** ми вертіли ваші плани і «операції». Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022
Україна – нація нескорених! ✊???????? pic.twitter.com/sdyfdhDRcV
Кроме того, "Динамо" опубликовало вдохновенный твит о нашей будущей победе.
"Весна. Наступит день, когда закончится война и воцарится мир. Наступит день, когда мы победим. Все будет – Украина!"
Весна.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 1, 2022
Наступить день, коли закінчиться війна і запанує мир. Наступить день, коли ми переможемо.
Все буде – Україна! ???????? pic.twitter.com/zstJ9puP3y
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