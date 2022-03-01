Не дождутся. Министр обороны Резников предупредил об информационной операции врага

Премьер-министр Украины Алексей Резников предупредил граждан нашей страны о том, что враг в ближайшее время планирует запустить масштабную информационно-психологическую операцию:

"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!

Предупредите всех, кого вы сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.

Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украины!"