УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не дождутся. Министр обороны Резников предупредил об информационной операции врага
В тренде

Не дождутся. Министр обороны Резников предупредил об информационной операции врага

Общие новости
(2 голосов)

Будьте бдительны

Не дождутся. Министр обороны Резников предупредил об информационной операции врага

Новина українською

Премьер-министр Украины Алексей Резников предупредил граждан нашей страны о том, что враг в ближайшее время планирует запустить масштабную информационно-психологическую операцию:

"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!

Предупредите всех, кого вы сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.

Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украины!"

Напомним, атака на Украину началась 24 февраля. Враг рассчитывал, что сопротивление будет сломлено через день-два. 26 февраля на сайте пропагандистского агентства РИА Новости даже появилась статья, посвященная взятию Киева. Однако враг явно поспешил. По состоянию на 1 марта ни один из областных центров Украины не полностью захвачен, за пять дней ВСУ отправили на тот свет по меньшей мере 5700 российских врагов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...