Не дождутся. Министр обороны Резников предупредил об информационной операции врага
Будьте бдительны
Премьер-министр Украины Алексей Резников предупредил граждан нашей страны о том, что враг в ближайшее время планирует запустить масштабную информационно-психологическую операцию:
"Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы брошенные фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию. На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.
ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!
Предупредите всех, кого вы сможете. Многие, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.
Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!
Слава Украины!"
Напомним, атака на Украину началась 24 февраля. Враг рассчитывал, что сопротивление будет сломлено через день-два. 26 февраля на сайте пропагандистского агентства РИА Новости даже появилась статья, посвященная взятию Киева. Однако враг явно поспешил. По состоянию на 1 марта ни один из областных центров Украины не полностью захвачен, за пять дней ВСУ отправили на тот свет по меньшей мере 5700 российских врагов.
Популярное сейчас
- "Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского
- На Черниговщину зашли белорусские войска
- "Идите на х*й". Ярмоленко обратился за помощью к популярному футбольному аккаунту, но ему не ответили
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО