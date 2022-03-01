НХЛ разрывает бизнес-отношения с РФ и приостанавливает работу на русскоязычных сервисах
Главная хоккейная лига мира не хочет сотрудничать со страной-оккупантом
Национальная хоккейная лига уведомила владельца медиаправ в РФ, компанию "Яндекс", об остановке действия прав на трансляции матчей. Об этом ссобщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Яндекса".
"Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше", - цитирует ТАСС пресс-службу компании.
Кроме того, НХЛ приостановила работу всех русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрывает все отношения с бизнес-партнёрами в РФ. Это связано с санкциями Международной федерации хоккея по отношению к агрессору.
Напомним, что ранее о выходе из КХЛ (российский хоккейный чемпионат) объявили латвийское "Динамо" Рига и финский "Йокерит".
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