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Арестович: После получения статуса кандидата на вход в ЕС, Украина потребует немедленного членства в организации

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Не стоим на месте

Арестович: После получения статуса кандидата на вход в ЕС, Украина потребует немедленного членства в организации

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире общенационального украинского телемарафона по поводу российско-украинской войны заявил, как продвигается процедура ускоренного вхождения Украины в ЕС.

Вчера, 28.02.2022, президент Украины подписал заявку на вхождение в ЕС, сегодня Европейский Союз провел экстренное заседание и вскоре проголосует за предоставление нашей стране статуса кандидата на вхождение в ЕС. Как заявил Арестович, далее Украина потребует немедленного вхождения в ЕС (т.е. изменения статуса кандидата на полноценного члена). Политик сказал, что у ЕС есть определенная процедура для вхождения, поэтому нужно время. Однако со стороны Украины будет требование даже не ускоренной, а немедленной процедуры интеграции в ЕС.

Напомним, что длится шестой день полномасштабного вторжения россии в Украину. Противник нарушил все возможные законы и правила войны, поэтому параллельно с защитой государства ведется работа по привлечению к ответственности агрессора, а также полноценному вхождению Украины в европейскую семью.

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В статье: война с Россией
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