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У россии забрали чемпионат мира по волейболу

Общие новости
(2 голосов)

Уж и не вспомним, есть ли еще виды спорта, откуда их не выгнали

У россии забрали чемпионат мира по волейболу

Фото: cev.eu / Автор неизвестен

Новина українською

Международная федерация волейбола (FIVB) забрала у россии право на проведение следующего Чемпионата мира по волейболу, запланированному на сентябрь 2022-го года.

"Администрация FIVB пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в россии невозможно из-за войны в Украине. Соответственно она решила отобрать у россии право на организацию Чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022 года", говорится в официальном сообщении.

Федерация волейбола россии и оргкомитет турнира уже поставлены ​​в известность.

FIVB будет искать альтернативную страну или страны, чтобы во время турнира "спортсмены, официальные лица и болельщики, чувствовали себя в безопасности и гордились, участвуя в радостном и мирном спортивном фестивале".

Напомним, ранее МОК рекомендовал всем международным федерациям исключать российских спортсменов из соревнований или забирать у них право на проведение турниров. В частности, все российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 16:25
Флеш-моб набирає обертів...
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0
Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 15:16
Давить гадов . Гнать в шею
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+2
0

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