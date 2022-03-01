У россии забрали чемпионат мира по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) забрала у россии право на проведение следующего Чемпионата мира по волейболу, запланированному на сентябрь 2022-го года.

"Администрация FIVB пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в россии невозможно из-за войны в Украине. Соответственно она решила отобрать у россии право на организацию Чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужчин, который планируется провести в августе и сентябре 2022 года", говорится в официальном сообщении.

Федерация волейбола россии и оргкомитет турнира уже поставлены ​​в известность.

FIVB будет искать альтернативную страну или страны, чтобы во время турнира "спортсмены, официальные лица и болельщики, чувствовали себя в безопасности и гордились, участвуя в радостном и мирном спортивном фестивале".

Напомним, ранее МОК рекомендовал всем международным федерациям исключать российских спортсменов из соревнований или забирать у них право на проведение турниров. В частности, все российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.