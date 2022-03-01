Оперативная сводка: Враг потерял наступательные возможности и сосредоточился на окружении Киева

Министерство обороны Украины сообщило оперативную информацию на фронте по состоянию на 12:00 первого марта 2022 года.

На шестые сутки российский оккупант снизил темпы наступления, но все еще продолжает попытки развить темп на отдельных направлениях, говорится в официальном сообщении.

"Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника лишены системного подвоза топлива и боеприпасов.

Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска силами 1, 2 АК и подразделений 8 А при артиллерийской поддержке ВС РФ сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь, успеха не имеют. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.

На Таврическом направлении враг наличными силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает наступление в направлении Николаева.

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны оккупантов в районах населенных пунктов Буча, Гостомель, Новый Басанив.

Несмотря на то, что Российская Федерация является государством-участником Женевских конвенций о защите жертв войны, ее вооруженные силы и поддерживаемые им террористические группировки продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности, противник сосредоточился на окружении города Киева".

Напомним, Вооруженные силы Украины за пять дней уничтожили 5700 человек личного состава, около 200 танков, почти 60 самолетов и вертолетов, более 800 бронемашин.