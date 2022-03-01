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Згинуть наші вороженьки. Легендарный оперный театр в Нью-Йорке спел гимн Украины и уволил россиян

Общие новости
(12 голосов)

Равнодушных не осталось, кроме разве что россиян

Згинуть наші вороженьки. Легендарный оперный театр в Нью-Йорке спел гимн Украины и уволил россиян

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ведущий театр в США, один из центров мировой музыкальной культуры The Metropolitan Opera в Нью-Йорке из-за нападения России на Украину уволил российского дирижера Валерия Гергиева и певицу Анну Нетребко, расторгнув с ними контракты.

При этом перед началом оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» зал минутой молчания почтил память жертв российской агрессии, после чего хор и оркестр The Metropolitan Opera исполнили гимн Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
01.03.2022 в 16:23
До глибини душі
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 16:19
Дякуємо американцям за шану та повагу.
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+1
0

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