Згинуть наші вороженьки. Легендарный оперный театр в Нью-Йорке спел гимн Украины и уволил россиян
Равнодушных не осталось, кроме разве что россиян
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ведущий театр в США, один из центров мировой музыкальной культуры The Metropolitan Opera в Нью-Йорке из-за нападения России на Украину уволил российского дирижера Валерия Гергиева и певицу Анну Нетребко, расторгнув с ними контракты.
При этом перед началом оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» зал минутой молчания почтил память жертв российской агрессии, после чего хор и оркестр The Metropolitan Opera исполнили гимн Украины.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
01.03.2022 в 16:23
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 16:19
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