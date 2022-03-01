Згинуть наші вороженьки. Легендарный оперный театр в Нью-Йорке спел гимн Украины и уволил россиян

Ведущий театр в США, один из центров мировой музыкальной культуры The Metropolitan Opera в Нью-Йорке из-за нападения России на Украину уволил российского дирижера Валерия Гергиева и певицу Анну Нетребко, расторгнув с ними контракты.

При этом перед началом оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» зал минутой молчания почтил память жертв российской агрессии, после чего хор и оркестр The Metropolitan Opera исполнили гимн Украины.