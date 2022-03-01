УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине разблокировали Вконтакте ради информационной войны с россией
В тренде

В Украине разблокировали Вконтакте ради информационной войны с россией

Общие новости
(1 голосов)

Самое время вспомнить давно забытые пароли

В Украине разблокировали Вконтакте ради информационной войны с россией

Фото из открытых источников

Новина українською

В Украине сегодня разблокирована социальная сеть Вконтакте, которая была заблокирована еще в 2017 году решением СНБО.

Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, этот шаг сделан для прорыва информационной блокады россиян.

Украинцев призывают зайти на свои старые аккаунты и распространять фото и видео убитых и пленных российских солдат, поскольку кремлевские СМИ отказываются называть реальное количество жертв, и большинство населения даже не знает, какие потери несет их оккупационная армия.

По оперативным данным украинского генштаба, атакующий потенциал россиян сейчас растерян, и они бросают все силы на блокировку Киева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УНІАН

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
01.03.2022 в 16:29
Ок. Но пока не заходит без впн
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...