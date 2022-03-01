В Украине разблокировали Вконтакте ради информационной войны с россией
Самое время вспомнить давно забытые пароли
Фото из открытых источников
В Украине сегодня разблокирована социальная сеть Вконтакте, которая была заблокирована еще в 2017 году решением СНБО.
Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, этот шаг сделан для прорыва информационной блокады россиян.
Украинцев призывают зайти на свои старые аккаунты и распространять фото и видео убитых и пленных российских солдат, поскольку кремлевские СМИ отказываются называть реальное количество жертв, и большинство населения даже не знает, какие потери несет их оккупационная армия.
По оперативным данным украинского генштаба, атакующий потенциал россиян сейчас растерян, и они бросают все силы на блокировку Киева.
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