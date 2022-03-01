В Украине разблокировали Вконтакте ради информационной войны с россией

В Украине сегодня разблокирована социальная сеть Вконтакте, которая была заблокирована еще в 2017 году решением СНБО.

Об этом сообщил в эфире информационного телемарафона советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. По его словам, этот шаг сделан для прорыва информационной блокады россиян.

Украинцев призывают зайти на свои старые аккаунты и распространять фото и видео убитых и пленных российских солдат, поскольку кремлевские СМИ отказываются называть реальное количество жертв, и большинство населения даже не знает, какие потери несет их оккупационная армия.

По оперативным данным украинского генштаба, атакующий потенциал россиян сейчас растерян, и они бросают все силы на блокировку Киева.