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Враг весь день бомбит Харьков. Под ударами - больница, университет, жилые районы

Общие новости
(1 голосов)

Настоящий геноцид

Враг весь день бомбит Харьков. Под ударами - больница, университет, жилые районы

Новина українською

Российские оккупационные войска решили сломать волю украинцев, нанося массированные удары по гражданским объектам. Особенно страдает Харьков, для которого день начался попаданием баллистической ракеты в центральную площадь Свободы.

Информация об обстрелах поступает из разных районов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что была разрушена больница, в результате удара погибли и ранены.

В результате взрыва пострадали корпуса Национального университета имени Казарина.

В общей сложности, за день в Харькове погибли десятки мирных жителей.

Также сообщается, что силы ПВО сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков. Самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, упал в районе рынка Лоск.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
01.03.2022 в 17:22
Надеюсь, когда-нибудь и агрессор испытает то же самое.
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