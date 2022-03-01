Враг весь день бомбит Харьков. Под ударами - больница, университет, жилые районы
Настоящий геноцид
Российские оккупационные войска решили сломать волю украинцев, нанося массированные удары по гражданским объектам. Особенно страдает Харьков, для которого день начался попаданием баллистической ракеты в центральную площадь Свободы.
Информация об обстрелах поступает из разных районов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что была разрушена больница, в результате удара погибли и ранены.
В результате взрыва пострадали корпуса Национального университета имени Казарина.
В общей сложности, за день в Харькове погибли десятки мирных жителей.
Также сообщается, что силы ПВО сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков. Самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, упал в районе рынка Лоск.
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