Враг весь день бомбит Харьков. Под ударами - больница, университет, жилые районы

Российские оккупационные войска решили сломать волю украинцев, нанося массированные удары по гражданским объектам. Особенно страдает Харьков, для которого день начался попаданием баллистической ракеты в центральную площадь Свободы.

Информация об обстрелах поступает из разных районов. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что была разрушена больница, в результате удара погибли и ранены.

В результате взрыва пострадали корпуса Национального университета имени Казарина.

В общей сложности, за день в Харькове погибли десятки мирных жителей.

Также сообщается, что силы ПВО сбили вражеский самолет, бомбивший Харьков. Самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, упал в районе рынка Лоск.