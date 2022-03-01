Первый обмен пленными: 5 бойцов теробороны на одного офицера

В Краснополье только что был произведен первый обмен пленными после нападения россии на Украину. Об этом в телеграм-канале сообщил военный губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий.

По его словам, для обмена был организован зеленый коридор. Оккупантам выдали офицера военной полиции; украинская армия вернула сразу пятерых бойцов территориальной обороны - Квитченко Дмитрия, Позняка Валерия, Мокренко Игоря, Фролкова Андрея и Солонара Олега.

Ранее ВСУ сообщали, что в плену сейчас находятся свыше 200 оккупантов и просили информировать об этом их родственников.

Первый обмен пленными - хорошая новость, но до конца войны явно еще далеко - в настоящее время враг обстреливает Киев ракетами и попал в телевышку.