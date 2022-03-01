Одни белорусы против нас воюют, другие помогают. Сформировано первое иностранное подразделение для защиты Украины

Как известно, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев из других стран встать на защиту Украины от российского оккупанта. Соответствующими ведомствами был выработан практический механизм вступления иностранцев в войну на стороне Украины. И уже сформирован первый иностранный батальон – добровольцы из Беларуси.

Рота базируется при ТерОбороне "Азов".

Интересно, что по официальной информации, другие белорусы из состава вооруженных сил Беларуси пересекли границу Украины в направлении Чернигова, официально вступив в войну на стороне россии. Также есть факты, что с территории Беларуси по Украине выпускается ракета, обстреливающая гражданские объекты.