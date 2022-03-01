Одни белорусы против нас воюют, другие помогают. Сформировано первое иностранное подразделение для защиты Украины
Адекватным белорусам - спасибо
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Как известно, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский призвал добровольцев из других стран встать на защиту Украины от российского оккупанта. Соответствующими ведомствами был выработан практический механизм вступления иностранцев в войну на стороне Украины. И уже сформирован первый иностранный батальон – добровольцы из Беларуси.
Рота базируется при ТерОбороне "Азов".
Интересно, что по официальной информации, другие белорусы из состава вооруженных сил Беларуси пересекли границу Украины в направлении Чернигова, официально вступив в войну на стороне россии. Также есть факты, что с территории Беларуси по Украине выпускается ракета, обстреливающая гражданские объекты.
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