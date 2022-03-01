"Врагам терять ничего - они и так будут гореть в аду". Оккупанты в Херсоне расстреляли автоцистерну спасателей, ехавших на пожар

Российские оккупанты расстреляли из БТР автоцистерну украинских спасателей в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня, 1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсон. Шесть спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять ничего - они и так будут гореть в аду", - сообщают в ГСЧС.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает не жалеть кафиров.