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"Врагам терять ничего - они и так будут гореть в аду". Оккупанты в Херсоне расстреляли автоцистерну спасателей, ехавших на пожар

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К счастью, никто не пострадал

"Врагам терять ничего - они и так будут гореть в аду". Оккупанты в Херсоне расстреляли автоцистерну спасателей, ехавших на пожар

Фото: ДСНС України / Автор неизвестен

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Российские оккупанты расстреляли из БТР автоцистерну украинских спасателей в Херсоне. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Сегодня, 1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсон. Шесть спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять ничего - они и так будут гореть в аду", - сообщают в ГСЧС.

Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает не жалеть кафиров.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", - призывают к ГСЧС.

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В статье: война с Россией
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