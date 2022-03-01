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Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения Белорусских войск в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Безумцы

Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения Белорусских войск в Украину

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.

МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Источник – Генеральное управление разведки Украины.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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megrivan (Курячі Лози)
01.03.2022 в 18:30
Какое такое "гереральное управление разведки"? Шо за х..ня? Нет такого органа в государстве. Дебилы.
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leoniddnipro (Днепропетровск)
01.03.2022 в 18:17
Яка ще провокація?А нічого,що білоруси вже в Чернігівській області?!
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 18:15
Ущербные, гитлеру своему мусорный пакет готовьте...
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