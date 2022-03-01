Россия готовит сознательную провокацию для оправдания введения Белорусских войск в Украину
Безумцы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.
Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).
Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Источник – Генеральное управление разведки Украины.
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Комментарии (3)
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megrivan (Курячі Лози)
01.03.2022 в 18:30
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leoniddnipro (Днепропетровск)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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