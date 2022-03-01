Мариуполь находится под обстрелом реактивной артиллерии. Десятки раненых

Мариуполь сейчас находится под шквалом ударов российской реактивной артиллерии. Об этом сообщает глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко на своей странице в фейсбуке.

"Оккупанты наносят удары по всем районам города. Обстрелы не прекращаются. Решисты намеренно разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальщик", поставив под угрозу городское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность города. На данный момент обстрелы еще продолжаются. По оперативной информации, уже известно о 21 раненом. Сколько погибших, пока неизвестно. Это очередное преступление Российской Федерации против Украины, против человечности. Гореть в аду оккупантам!", - написал Кириленко.

Городские власти просят всех жителей немедленно выключить электроприборы от питания: бойлеры, холодильники, электропечи, чайники, кондиционеры, отопительные приборы и другие энергоемкие средства. "Это нужно, чтобы энергетики ДТЭК могли восстановить стабильную подачу электроэнергии в Мариуполе. Можно включать только освещение", - отмечают в горсовете.