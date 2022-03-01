World Athletics отстранила российских и белорусских атлетов от всех турниров
Окупант остается без профессионального спорта
Фото: twitter.com/WorldAthletics/автор - невідомий
Совет World Athletics применил санкции к федерациям России и Беларуси из-за вторжения в Украину, информирует пресс-служба организации.
Все атлеты, персонал и официальные лицы России и Беларуси отстранены от участия в предстоящих турнирах, в том числе и чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоится в Белграде в марте.
Совет также принял решение приостановить членство белоруссой федерации. Российская федерация была отстранена из-за допинговых нарушений в 2015 году, но российский атлеты могли выступать на соревнованиях без флага. Больше у них этой возможности нет, информирует World Athletics.
Ранее российские клубы и сборные были отстранены от футбольных, волейбольных, хоккейных, гандбольных и баскетбольных соревнований.
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