World Athletics отстранила российских и белорусских атлетов от всех турниров 

Совет World Athletics применил санкции к федерациям России и Беларуси из-за вторжения в Украину, информирует пресс-служба организации.

Все атлеты, персонал и официальные лицы России и Беларуси отстранены от участия в предстоящих турнирах, в том числе и чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоится в Белграде в марте.

Совет также принял решение приостановить членство белоруссой федерации. Российская федерация была отстранена из-за допинговых нарушений в 2015 году, но российский атлеты могли выступать на соревнованиях без флага. Больше у них этой возможности нет, информирует World Athletics.

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от футбольных, волейбольных, хоккейных, гандбольных и баскетбольных соревнований.