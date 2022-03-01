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Министр Культуры Украины: Оккупант хочет уничтожить Софию Киевскую

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Ничего святого, варвары

Министр Культуры Украины: Оккупант хочет уничтожить Софию Киевскую

UA-Футбол
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Министр культурной политики и информации Александр Ткаченко заявил, что оккупант нацеливается на собор Святой Софии.

"Россияне собираются уничтожить Софию Киевскую. Они стремятся уничтожить всю украинскую историю, пытаясь присвоить ее себе.

"Продолжающаяся уже шестой день агрессия Российской Федерации уже вызвала ряд военных преступлений - обстрелы детских учреждений, больниц, жилых массивов, других гражданских объектов Чернигова, Харькова, Киева и многих других городов. Среди них есть и достопримечательности культурного наследия.

Час назад Министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении бомбить "объекты Службы безопасности Украины" в центре украинской столицы - городе Киеве.

Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века. Этот уникальный архитектурный памятник включен в Список объектов Всемирного наследия. Любой вред или разрушение собора, нанесенные россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества.

Уже направили письмо в ЮНЕСКО. Призываем мировое сообщество вмешаться в ситуацию и помочь возбудить молчание ЮНЕСКО, чтобы спасти Собор Святой Софии от угрозы уничтожения!", - написал Ткачекно.

Ранее, напомним, оккупант бомбил телевышку в Бородянке и под обстрел попал Бабий Яр – мемориальный комплекс жертвам Второй мировой войны. Так россияне сражаются с "нацизмом" на украинской земле.

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В статье: война с Россией
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