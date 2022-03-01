Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европейский парламент почти единогласно проголосовал за резолюцию, в которой призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Напомним, что вчера, 28.02.2022, Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС, а сегодня парламент Европейского союза провел внеплановое заседание, где и приняли соответствующее решение.

Как ранее заявлял Алексей Арестович, следующим шагом Украины станет требование немедленного членства в Евросоюзе на полноценных основаниях. Ведь статус кандидата может предусматривать очень долгую интеграцию. К примеру, Турция уже примерно двадцать лет имеет такой статус, но до сих пор не вошла в ЕС.