УЕФА выделит один млн евро на помощь детям в Украине 

Детский фонд УЕФА выделит один миллион евро на помщь детям в Украине и беженцам в соседних странах, информирует пресс-релиз организации.

Также 100 000 евро получит футбольная ассоциация Молдовы, которая работает с благотворительными организациями для помощи украинским детям и беженцам в Молдове.

С начала российской агрессии против Украины погибли 16 детей, сообщает Министерство здравоохраения.