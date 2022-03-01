УЕФА выделит один млн евро на помощь детям в Украине
Еще 100 000 получит Молдова
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Детский фонд УЕФА выделит один миллион евро на помщь детям в Украине и беженцам в соседних странах, информирует пресс-релиз организации.
Также 100 000 евро получит футбольная ассоциация Молдовы, которая работает с благотворительными организациями для помощи украинским детям и беженцам в Молдове.
С начала российской агрессии против Украины погибли 16 детей, сообщает Министерство здравоохраения.
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