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УЕФА выделит один млн евро на помощь детям в Украине 

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Еще 100 000 получит Молдова 

УЕФА выделит один млн евро на помощь детям в Украине 

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Детский фонд УЕФА выделит один миллион евро на помщь детям в Украине и беженцам в соседних странах, информирует пресс-релиз организации.

Также 100 000 евро получит футбольная ассоциация Молдовы, которая работает с благотворительными организациями для помощи украинским детям и беженцам в Молдове.

С начала российской агрессии против Украины погибли 16 детей, сообщает Министерство здравоохраения.

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В статье: УЕФА война с Россией
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