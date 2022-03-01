Ракетная атака телебашни в Киеве: уже пятеро погибших

В результате российской ракетной атаки киевской телебашни пять человек погибли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе Киева предварительно погибли пять человек. Еще пятеро пострадали. Спасатели продолжают работать на месте.