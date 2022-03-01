Ракетная атака телебашни в Киеве: уже пятеро погибших
Бункерный будет гореть в аду
Фото: ДСНС України / Автор неизвестен
В результате российской ракетной атаки киевской телебашни пять человек погибли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе Киева предварительно погибли пять человек. Еще пятеро пострадали. Спасатели продолжают работать на месте.
Напомним, что сегодня оккупант нанес два ракетных удара по телевизионной башне в столице Украины. Цель врага – оставить Украину без связи и
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