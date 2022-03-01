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Ракетная атака телебашни в Киеве: уже пятеро погибших

Общие новости
(2 голосов)

Бункерный будет гореть в аду

Ракетная атака телебашни в Киеве: уже пятеро погибших

Фото: ДСНС України / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В результате российской ракетной атаки киевской телебашни пять человек погибли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе Киева предварительно погибли пять человек. Еще пятеро пострадали. Спасатели продолжают работать на месте.

Напомним, что сегодня оккупант нанес два ракетных удара по телевизионной башне в столице Украины. Цель врага – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику из-за информационной атаки, что Украина сдалась в войне.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
01.03.2022 в 19:13
Боже, помоги нам выдержать всё это...
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