Россия ракетой ударила по Бабьему Яру
Глава Офиса президента Украины прокомментировал ситуацию
Российские окупанты атаковали ракетами "Бабий Яр" - об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.
"Просто сейчас Президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти бодрствовать.
Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!
Мы точно знаем к чему стремимся. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любимую Украину".
Напомним, что сегодня оккупант нанес два ракетных удара по телевизионной башне в столице Украины. Цель врага – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику из-за информационной атаки, что Украина сдалась в войне.
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