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Россия ракетой ударила по Бабьему Яру

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(1 голосов)

Глава Офиса президента Украины прокомментировал ситуацию

Россия ракетой ударила по Бабьему Яру

Новина українською

Российские окупанты атаковали ракетами "Бабий Яр" - об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"Просто сейчас Президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти бодрствовать.

Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!

Мы точно знаем к чему стремимся. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любимую Украину".

Напомним, что сегодня оккупант нанес два ракетных удара по телевизионной башне в столице Украины. Цель врага – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику из-за информационной атаки, что Украина сдалась в войне.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 21:09
Чітко крокує по слідам Гітлера. Так само і закінчить.
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Черноморчик (Одесса )
01.03.2022 в 20:12
Круг замкнулся .
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