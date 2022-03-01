Россия ракетой ударила по Бабьему Яру

Российские окупанты атаковали ракетами "Бабий Яр" - об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"Просто сейчас Президент Украины дает интервью CNN и Reuters. Шестой день войны. Мы на рабочем месте. Работа в Ставке Верховного Главнокомандующего кипит круглосуточно. Уже привыкли почти бодрствовать.

Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!

Мы точно знаем к чему стремимся. Мы непременно выстоим и отстроим нашу любимую Украину".

Напомним, что сегодня оккупант нанес два ракетных удара по телевизионной башне в столице Украины. Цель врага – оставить Украину без связи и посеять среди населения панику из-за информационной атаки, что Украина сдалась в войне.