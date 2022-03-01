Зеленский - о разговоре с Байденом: Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидером США Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.

"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский.

Напомним, что сегодня Россия ударила двумя ракетными выстрелами по киевской телебашне : на данный момент уже пятеро погибших.