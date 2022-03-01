Зеленский - о разговоре с Байденом: Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям
Должны остановить агрессора как можно быстрее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидером США Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.
"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский.
Напомним, что сегодня Россия
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
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