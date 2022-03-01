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Зеленский - о разговоре с Байденом: Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям

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Должны остановить агрессора как можно быстрее

Зеленский - о разговоре с Байденом: Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с лидером США Джо Байденом. Об этом Зеленский написал в своем твиттере.

"Только что разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", - написал Зеленский.

Напомним, что сегодня Россия ударила двумя ракетными выстрелами по киевской телебашне: на данный момент уже пятеро погибших.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
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