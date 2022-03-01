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Оператор Северного потока-2 заявил о банкротстве

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Оператор Северного потока-2 заявил о банкротстве

Фото: Українська правда

Новина українською

Швейцарская компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о начале процедуры банкротства.

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Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на швейцарское телевидение.

Ранее сообщалось, что Microsoft помогает Украине отбивать кибератаки и бороться с пропагандой из рф.

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В статье: Північний потік-2
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Комментарии (3)
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Виталий1981 (Україна)
01.03.2022 в 21:08
А чому у російського "потоку" "Швейцарская компания-оператор"? І тут рукожопі самі ні на що не здатні?
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metall5291 (Kharkiv)
01.03.2022 в 20:49
Та вы шо??? (). Строили, строили, и построили. Может пора на металл, а металл на водку? А то, что под водой - не проблема. Русский мужик ради водки находчив.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 20:42
Гооооооооооол!!!!!!!!!
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