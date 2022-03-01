Оператор Северного потока-2 заявил о банкротстве
Это фиаско
Фото: Українська правда
Швейцарская компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG объявила о начале процедуры банкротства.
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Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на швейцарское телевидение.
Ранее сообщалось, что
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Комментарии (3)
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Виталий1981 (Україна)
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metall5291 (Kharkiv)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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