Оповещения приходят мгновенно. Ajax совместно с Минцифрой запустил приложение Воздушная тревога
Слава Україні!
Ajax
Компания Ajax по инициативе ИТ-компании stfalcon.com и совместно с Минцифрой разработала приложение "Воздушная тревога", позволяющее получать на телефон мгновенные уведомления о воздушной тревоге. Программа бесплатна, она доступна для загрузки в App Store и Google Play.
Это специальное приложение для информирования о начале и окончании тревоги в области, которую пользователь сам выбрал в приложении.
Оно посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.
Популярное сейчас
- Згинуть наші вороженьки. Легендарный оперный театр в Нью-Йорке спел гимн Украины и уволил россиян
- "Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город - на зависть всему миру". Заявление Ярославского
- Минобороны Украины сообщило о потерях врага по состоянию на утро 1 марта
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании