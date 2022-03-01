Оповещения приходят мгновенно. Ajax совместно с Минцифрой запустил приложение Воздушная тревога

Компания Ajax по инициативе ИТ-компании stfalcon.com и совместно с Минцифрой разработала приложение "Воздушная тревога", позволяющее получать на телефон мгновенные уведомления о воздушной тревоге. Программа бесплатна, она доступна для загрузки в App Store и Google Play.

Это специальное приложение для информирования о начале и окончании тревоги в области, которую пользователь сам выбрал в приложении.

Оно посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.