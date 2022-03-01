УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оповещения приходят мгновенно. Ajax совместно с Минцифрой запустил приложение Воздушная тревога
В тренде

Оповещения приходят мгновенно. Ajax совместно с Минцифрой запустил приложение Воздушная тревога

Общие новости
(1 голосов)

Слава Україні!

Оповещения приходят мгновенно. Ajax совместно с Минцифрой запустил приложение Воздушная тревога

Ajax

Новина українською

Компания Ajax по инициативе ИТ-компании stfalcon.com и совместно с Минцифрой разработала приложение "Воздушная тревога", позволяющее получать на телефон мгновенные уведомления о воздушной тревоге. Программа бесплатна, она доступна для загрузки в App Store и Google Play.

Читайте также"Хочу познакомить с защитой, способной противостоять любой атаке". Шевченко стал лицом Ajax Systems

Это специальное приложение для информирования о начале и окончании тревоги в области, которую пользователь сам выбрал в приложении.

Оно посылает максимально громкие критические уведомления о воздушной, химической, техногенной или других видах тревог системы гражданской обороны даже в беззвучном или спящем режиме смартфона.

Читайте такжеРоссия ракетой ударила по Бабьему Яру

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ajax systems
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
01.03.2022 в 20:03
Ага мгновенно. Почитал отзывы и понял что это не приложение а сплошной баг. В телеграмме в группу вступил и приходят оповещения отлично
Ответить
0
0
KadimXa (Харьков)
01.03.2022 в 20:02
Я вообще не нашёл
Ответить
0
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
01.03.2022 в 19:53
Такого кривого додатку ще не бачив, Тай спрацьовує не завжди
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...