Microsoft помогает Украине отбивать кибератаки и бороться с пропагандой из рф
Респект!
Microsoft
Известная компания Microsoft опубликовала официальное заявление о поддержке Украины и украинского правительства. Microsoft противодействует российским кибератакам и пропаганде.
Microsoft заблокировала российские каналы Russia Today и Спутник. Пропаганда из этих источников заблокирована на сайте MSN.com и в ленте новостей Microsoft Start, которая отображается в браузере Microsoft Edge, мобильном приложении Microsoft Start для Android и iOS, панели виджетов в Windows 11 и других продуктах Microsoft.
Также приложения этих каналов удалены из магазина Windows, а Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) помогает украинскому правительству выявлять кибератаки против цифровой инфраструктуры Украины и защищаться от них. Microsoft обнаружила вредоносное программное обеспечение FoxBlade и добавила его в базу антивируса Defender.
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