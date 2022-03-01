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Microsoft помогает Украине отбивать кибератаки и бороться с пропагандой из рф

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Респект!

Microsoft помогает Украине отбивать кибератаки и бороться с пропагандой из рф

Microsoft

Новина українською

Известная компания Microsoft опубликовала официальное заявление о поддержке Украины и украинского правительства. Microsoft противодействует российским кибератакам и пропаганде.

Microsoft заблокировала российские каналы Russia Today и Спутник. Пропаганда из этих источников заблокирована на сайте MSN.com и в ленте новостей Microsoft Start, которая отображается в браузере Microsoft Edge, мобильном приложении Microsoft Start для Android и iOS, панели виджетов в Windows 11 и других продуктах Microsoft.

Также приложения этих каналов удалены из магазина Windows, а Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) помогает украинскому правительству выявлять кибератаки против цифровой инфраструктуры Украины и защищаться от них. Microsoft обнаружила вредоносное программное обеспечение FoxBlade и добавила его в базу антивируса Defender.

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В статье: Microsoft война с Россией
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Источник:
blogs.microsoft.com

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