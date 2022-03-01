РФ бомбит большие города, чтобы были жертвы среди гражданских. Испугать и вызвать панику

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о новой тактике, которую использует враг. Так, Подоляк отмечает, что РФ бомбит большие города, чтобы посеять панику.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк в своем твиттере.

Напомним, что вследствие удара российскими ракетами в киевскую телебашню погибли пять человек .