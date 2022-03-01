РФ бомбит большие города, чтобы были жертвы среди гражданских. Испугать и вызвать панику
Российские войска стали обстреливать жилые кварталы и гражданские объекты инфраструктуры
Фото: ДСНС України / Автор неизвестен
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о новой тактике, которую использует враг. Так, Подоляк отмечает, что РФ бомбит большие города, чтобы посеять панику.
"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", - написал Подоляк в своем твиттере.
Напомним, что
Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022
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