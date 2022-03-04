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Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф

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В такие времена нужно немного отвлекаться

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Начало весны всегда было чем-нибудь прекрасным, однако у украинцев сейчас совсем другой календарь. Он начался утром 24 февраля – сейчас идет девятый день войны.

Поначалу было очень тяжело психологически, но сейчас хотя бы самой маленькой частицей сознания мы привыкли. Это страшно представить, но такая реакция – логическая защита организма на стресс.

Некоторые пользователи соцсетей уже достаточно мощно овладели собой. Да еще настолько сильно, что ищут позитив в этой ужасной ситуации. Это настоящая сила воли и талант – отнюдь не бесчеловечность.

Очень многие сознательные и мужественные украинцы записались в Тероборону (кое-где уже даже мест нет). К ее обмундированию присоединились все. Даже те, кого не ожидали в общих рядах.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 1

Тероборона занимается охраной города, а в горячих точках участвует в боях. ДРГ повсюду – всех нужно проверять У нас это делают особенным способом.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 2

Но некоторые из этого делают маразм. К примеру, пропагандистка Скабеева.

Защищать город хотят не только взрослые. Некоторых слишком сильно настроенных подростков останавливают родители.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 3

Продолжим тему детей. Байрактар – не только супероружие. Это возможно будущее имя многих украинцев.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 4

А вот у российских оккупантов часть наступательной техники далеко не супер. Покинутые танки уже даже продают на украинских сайтах. Цена – чисто символическая, однако нужен самовывоз.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 5

Кое-кто не просто их находит на поле боя, а отвоевывает!

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 6

Однако НАПК считает, что лучше эту рухлядь не декларировать. Невыгодно.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 7

Не только обычные граждане помогают в борьбе против агрессора. К этому приобщаются все жители городов.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 8

Некоторые горожане обстрелянных населенных пунктов имеют большой интерес к военным снарядам. Слишком большую. Но не забывайте, что так делать опасно!

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 9

Предыдущего кадра могло бы не быть, если бы НАТО согласилось закрыть наше небо. Но поддержка на той части фронта идет только моральная.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 10

Однако мир нас и так сильно поддерживает.

Частицу посвятим и переписанной истории.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 11

Украинцы – все равно очень сильная нация.

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 12

И главное: беспокойтесь о близких, пишите им, звоните по телефону, помогайте. И не только близким, но и всем, ведь:

Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф - изображение 13

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В статье: война с Россией
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