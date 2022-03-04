Украденный цыганами танк и помощь бомжей с Молотовыми. Соцсети стараются находить позитив даже во время войны против рф

Начало весны всегда было чем-нибудь прекрасным, однако у украинцев сейчас совсем другой календарь. Он начался утром 24 февраля – сейчас идет девятый день войны.

Поначалу было очень тяжело психологически, но сейчас хотя бы самой маленькой частицей сознания мы привыкли. Это страшно представить, но такая реакция – логическая защита организма на стресс.

Некоторые пользователи соцсетей уже достаточно мощно овладели собой. Да еще настолько сильно, что ищут позитив в этой ужасной ситуации. Это настоящая сила воли и талант – отнюдь не бесчеловечность.

Очень многие сознательные и мужественные украинцы записались в Тероборону (кое-где уже даже мест нет). К ее обмундированию присоединились все. Даже те, кого не ожидали в общих рядах.

Тероборона занимается охраной города, а в горячих точках участвует в боях. ДРГ повсюду – всех нужно проверять У нас это делают особенным способом.

Но некоторые из этого делают маразм. К примеру, пропагандистка Скабеева.

Защищать город хотят не только взрослые. Некоторых слишком сильно настроенных подростков останавливают родители.

Продолжим тему детей. Байрактар – не только супероружие. Это возможно будущее имя многих украинцев.

А вот у российских оккупантов часть наступательной техники далеко не супер. Покинутые танки уже даже продают на украинских сайтах. Цена – чисто символическая, однако нужен самовывоз.

Кое-кто не просто их находит на поле боя, а отвоевывает!

Однако НАПК считает, что лучше эту рухлядь не декларировать. Невыгодно.

Не только обычные граждане помогают в борьбе против агрессора. К этому приобщаются все жители городов.

Некоторые горожане обстрелянных населенных пунктов имеют большой интерес к военным снарядам. Слишком большую. Но не забывайте, что так делать опасно!

Предыдущего кадра могло бы не быть, если бы НАТО согласилось закрыть наше небо. Но поддержка на той части фронта идет только моральная.

Однако мир нас и так сильно поддерживает.

Частицу посвятим и переписанной истории.

Украинцы – все равно очень сильная нация.

И главное: беспокойтесь о близких, пишите им, звоните по телефону, помогайте. И не только близким, но и всем, ведь: