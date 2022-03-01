УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Секретарь СНБО Данилов не исключает превентивный удар по Беларуси
В тренде

Секретарь СНБО Данилов не исключает превентивный удар по Беларуси

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

По делу

Секретарь СНБО Данилов не исключает превентивный удар по Беларуси

Фокус

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает при необходимости нанести превентивный удар по Беларуси. Об этом он заявил в эфире канала Рада.

"Наши войска занимаются уничтожением техники и ресурсов, которые есть в нашей стране. При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего сделать эти вещи, то оно будет принято. Сможет ли Украина это сделать, если будет принято такое решение? Конечно".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Читайте такжеБрайтон сыграет в желто-синей форме в поддержку Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
liga.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 21:12
Можна вже без всіляких церемоній. Безхребетні слизняки "заслужили".
Ответить
0
0
avatar
Степан Срака
01.03.2022 в 21:03
це дуже ворожа до нас країна
Ответить
+1
0
avatar
Степан Срака
01.03.2022 в 21:02
давно пора
Ответить
+1
0
hromik1973 (тернополь)
01.03.2022 в 20:49
і по московії теж
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...