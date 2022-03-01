Секретарь СНБО Данилов не исключает превентивный удар по Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает при необходимости нанести превентивный удар по Беларуси. Об этом он заявил в эфире канала Рада.

"Наши войска занимаются уничтожением техники и ресурсов, которые есть в нашей стране. При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего сделать эти вещи, то оно будет принято. Сможет ли Украина это сделать, если будет принято такое решение? Конечно".

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.