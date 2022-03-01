Секретарь СНБО Данилов не исключает превентивный удар по Беларуси
По делу
Фокус
Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает при необходимости нанести превентивный удар по Беларуси. Об этом он заявил в эфире канала Рада.
"Наши войска занимаются уничтожением техники и ресурсов, которые есть в нашей стране. При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего сделать эти вещи, то оно будет принято. Сможет ли Украина это сделать, если будет принято такое решение? Конечно".
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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