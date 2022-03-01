Пентагон: Боевой дух подразделений рф падает

Высокопоставленный представитель Минобороны США отмечает, что боевой дух некоторых подразделений российской армии падает. Об этом он заявил в интервью CNN, передает "Европейская правда".

"Мы самостоятельно установили признаки того, что боевой дух у некоторых из этих подразделений падает. Что они, опять же, не ожидали сопротивления, которое собирались получить, и что в результате пострадал их собственный моральный дух.

Значительная часть российских вооруженных сил, используемых для вторжения в Украину, это призывники, очень молодые люди, призванные на службу.

Не все из них, очевидно, полностью обучены и подготовлены, или даже осведомлены о том, что их собираются отправить на боевую операцию" - отметил неназванный представитель Пентагона.