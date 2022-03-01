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Никита Федотов: Еще с детства давали оружие в руки

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Футболист вступил в ряды территориальной обороны

Никита Федотов: Еще с детства давали оружие в руки

sport24

Новина українською

Никита Федотов питомец донецкого Шахтера, не колеблясь, взял в руки оружие и перевернул нападение русских оккупантов. Активное участие в обороне от "русского мира" принимает вся его семья.

– Как началось для вас 24 февраля?

– Я ехал из Мукачево в Харьков – подписывать контракт с Металлистом. Соглашение уже было готовым – об этом мне написали в час ночи, поэтому я сел в поезд. В семь утра позвонил отец – он у меня военный, прошел АТО и Афганистан. "Сынок, началась война". Семья в панике, а я в вагоне. Приехал в Днепр и принял для себя решение, что буду бок о бок с отцом. В ряды ВСУ вступить не мог, потому что у меня нет боевого опыта, поэтому записался в территориальную оборону. Мне выдали оружие, выполняю поставленные задания.

– Первые мысли и эмоции, когда узнали о войне? Далеко не каждому поколению выпадают подобные испытания… А тут еще такой серьезный враг.

– Скажу честно: считаю, что для нас, украинцев, нет серьезных врагов. Людей с нашим характером просто нет. Мы готовим коктейли Молотова, ложимся под танки, голыми руками разоружаем врага.

Сначала, конечно, был страх и непонимание, что происходит и как происходит. Не понимал масштабов. Но чем ближе доезжал в родной город, тем спокойнее становилось. Осознавал: из своего города никуда на Запад уезжать не хочу. Здесь мой дом, моя семья, поэтому я обязан остаться.

– Если ваш отец – военный, значит определенный опыт владения оружием у вас уже был?

– Мне, наверное, еще с детства давали оружие в руки (Улыбается). С автоматом и всем остальным обращаться умею. Не спецназовец, конечно, но что-то и знаю.

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В статье: Никита Федотов
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