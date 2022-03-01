Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе

Сегодня, в первый день весны, несколько раз промелькнуло сообщение, что Призрак Киева был сбит. К сожалению, это действительно так. Однако наш украинский пилот спасся, он вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! Уже 21 летун рф отправился в ад.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.

В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.