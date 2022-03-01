УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе
В тренде

Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе

Общие новости
(6 голосов)

Он великолепен!

Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе

dmhpkl

Новина українською

Сегодня, в первый день весны, несколько раз промелькнуло сообщение, что Призрак Киева был сбит. К сожалению, это действительно так. Однако наш украинский пилот спасся, он вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! Уже 21 летун рф отправился в ад.

24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.

Читайте такжеБудут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе

В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Призрак Киева Герои Украины
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2022 в 21:41
Нет слов!!!
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 21:38
Береги себя, брат, Украина молется за тебя.
Ответить
+3
0
аладдин49 (Запорожье)
01.03.2022 в 21:36
Дай Бог и Дальше сбивать врагов!
Ответить
+4
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...