Пришлось пересесть на другой самолет. Призрак Киева – жив, он продолжает сбивать врагов в воздухе
Он великолепен!
dmhpkl
Сегодня, в первый день весны, несколько раз промелькнуло сообщение, что Призрак Киева был сбит. К сожалению, это действительно так. Однако наш украинский пилот спасся, он вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! Уже 21 летун рф отправился в ад.
24 февраля, в 4-5 часов утра по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам.
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В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с рф – прекращены. Европа постоянно бьет агрессора санкциями и поддерживает Украину оружием.
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Комментарии (3)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.03.2022 в 21:41
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Olegyurchak (Хмельницький )
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аладдин49 (Запорожье)
01.03.2022 в 21:36
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