Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф
Весьма!
Dynamo Kyiv UA
УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России. Экс-комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов поделился высказался в своем Telegram-канале:
"Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов. Надеюсь, контракт с батькой у главного спортивного канала страны – долгосрочный".
"Update. А то не все понимают... Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в рф футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Даже Китай с нами. Huawei бесплатно предоставит украинским мобильным операторам оборудование
- Руки за голову – и вперед. Под Харьковом сдалась целая рота россиян
- СМИ: Андрей Воронин разорвал контракт с московским Динамо
- Будут базироваться на польских аэродромах. Украинская армия получила 70+ истребителей. Пилоты уже в работе
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:20
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
01.03.2022 в 22:15
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...