Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России. Экс-комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов поделился высказался в своем Telegram-канале:

"Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов. Надеюсь, контракт с батькой у главного спортивного канала страны – долгосрочный".