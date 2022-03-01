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Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф

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(2 голосов)

Весьма!

Андронов: Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе футбола для рф

Dynamo Kyiv UA

Новина українською

УЕФА может запретить трансляции Лиги Чемпионов в России. Экс-комментатор "Матч ТВ" Алексей Андронов поделился высказался в своем Telegram-канале:

"Насколько я понимаю, не только НХЛ может исчезнуть из российского эфира. В УЕФА идут консультации насчет Лиги Чемпионов. Надеюсь, контракт с батькой у главного спортивного канала страны – долгосрочный".

"Update. А то не все понимают... Весьма вероятно, что УЕФА откажет в показе в рф футбола. И далее пойдет эффект домино. Останется чемпионат Беларуси, который все смотрели 2 года назад".

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В статье: Алексей Андронов война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:20
Закрывайте от этого дерьма все!!!
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efim423 (odessa)
01.03.2022 в 22:15
по радио будут слушать как деды ))
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