Аваков объяснил, почему глава кремля уже проиграл войну

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, почему так называемый президент разваленной страны на одной шестой части суши владимир владимирович хуйло путин уже проиграл войну. В интервью Радио НВ Аваков сказал, враг сплотил страну.

"Путин прямо сейчас проиграл по одной стратегической причине - он сделал все, чтобы мой родной Харьков, Мариуполь, Херсон его ненавидели. До начала этой ситуации, я предполагаю, до 50% харьковчан или жителей Мариуполя относились к путину, как к российскому президенту, с определенным благоволением. Теперь таких нет. Украинская нация сплотилась настолько, что ни одна атака, даже та, которая в пять раз превышает численность армии, не способна победить нас. Нас не способны победить танки, потому что за танками должны прийти люди — спецназовцы или срочники — нам все равно, ведь эти люди будут идти по земле, которая их не ждет. Когда они идут по этой земле, от простой женщины к подготовленному солдату - все начинают атаковать этих людей. На танке далеко не уедешь: он может совершить атаку, вклиниться куда-то, проехать 200 км, а потом он станет и из него вылезет живой человек. И его не будут ждать с хлебом солью – вы это видите. Перспектив у этой атаки нет. Они могут стрелять в нас ракетами, они могут нас бомбить с самолетов, но стратегически это война, которую нельзя выиграть, потому что война всегда побеждается в умах, если она не направлена на уничтожение всей нации".

Кроме того, этому импэрскому маниаку очень не хватает ресурсов.