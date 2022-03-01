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Нашелся тот, кто поддерживает убийства. Арабская страна ввела санкции против Украины

Общие новости
(1 голосов)

Неожиданно

Нашелся тот, кто поддерживает убийства. Арабская страна ввела санкции против Украины

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

В то время как мировые государства выгоняют россию из цивилизационного сообщества, нашлась страна, поддержавшая оккупанта. Объединенные Арабские Эмираты решили остановить условный "безвиз" украинским гражданам. Об этом сообщает посол Украины в ОАЭ.

Отмечается, что решение было введено с 1 марта. В то же время оно не распространяется на тех, кто уже находится в стране.

Ранее украинцам выдавали визы при въезде в ОАЭ на 30 дней бесплатно. Теперь их нужно будет оформлять полноценно.

Напомним, что в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов выступает Аль-Айн, который тренирует украинский тренер Сергей Ребров.

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В статье: Сергей Ребров война с Россией
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Комментарии (3)
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bateman
01.03.2022 в 22:34
вовремя я в Дубай слетал
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.03.2022 в 22:28
Війна добре покаже де люди, а де "росіяни"...
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Skomoroh11 (Тернопіль)
01.03.2022 в 22:05
я б зараз не дуже критикував далеку країну що ввела візовий режим... Хто зможе добратись до ОАЕ той не дуже і обмежений в можливості уникнути катастрофи... Маю інформацію, що дехто з біженців починають права качати в Польщі, Словаччині... То не так годують, то не таке житло..
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