Нашелся тот, кто поддерживает убийства. Арабская страна ввела санкции против Украины

В то время как мировые государства выгоняют россию из цивилизационного сообщества, нашлась страна, поддержавшая оккупанта. Объединенные Арабские Эмираты решили остановить условный "безвиз" украинским гражданам. Об этом сообщает посол Украины в ОАЭ.

Отмечается, что решение было введено с 1 марта. В то же время оно не распространяется на тех, кто уже находится в стране.

Ранее украинцам выдавали визы при въезде в ОАЭ на 30 дней бесплатно. Теперь их нужно будет оформлять полноценно.

Напомним, что в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов выступает Аль-Айн, который тренирует украинский тренер Сергей Ребров.