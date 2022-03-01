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Враг ударил крылатой ракетой по Житомиру. Снова взрывы в Харькове

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Враг ударил крылатой ракетой по Житомиру. Снова взрывы в Харькове

UA-Футбол
Новина українською

Продолжают жесткие и коварные обстрелы российскими оккупантами украинских мирных городов тяжелым оружием. Враг ударил крылатой ракетой по жилым районам Житомира, Белой Церкви и Киева.

Также под обстрелами остается Харьков. Россияне нанесли ракетный удар по танковому училищу, сдетонировал имеющийся боекомплект. Раздался мощный взрыв.

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В статье: война с Россией
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