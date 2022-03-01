Враг ударил крылатой ракетой по Житомиру. Снова взрывы в Харькове

Продолжают жесткие и коварные обстрелы российскими оккупантами украинских мирных городов тяжелым оружием. Враг ударил крылатой ракетой по жилым районам Житомира, Белой Церкви и Киева.

Также под обстрелами остается Харьков. Россияне нанесли ракетный удар по танковому училищу, сдетонировал имеющийся боекомплект. Раздался мощный взрыв.